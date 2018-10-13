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В парламенте Великобритании выступит робот

Техника

Робот Pepper расскажет о воздействии искусственного интеллекта на рынок труда на заседании специального комитета в парламенте Великобритании

Лондон, 13 октября 2018, 13:58 — REGNUM  Робот Pepper расскажет о воздействии искусственного интеллекта на рынок труда на заседании специального комитета в парламенте Великобритании. Об этом 12 октября сообщает The Verge.

Комитет британского парламента, занимающийся исследованием воздействия технологий искусственного интеллекта и робототехники на рынок труда, сообщил, что о результате их работы на заседании парламента расскажет робот Pepper.

Робот Pepper, разработанный для ухода за пожилыми людьми, расскажет о потенциале использования разумных машин. Представитель комитета член парламента Роберт Хэлфон заявил, что, конечно, робот не способен к самостоятельной даче показаний, поэтому он выступит с заранее заготовленной речью.

Хэлфон отметил, что именно такой способ презентации результатов их работы поможет нагляднее продемонстрировать потенциал робототехники.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября доцент НИУ ВШЭ Санкт-Петербург Елена Кудрявцева заявила, что внедрение робототехники приведет к изменению структуры рынка труда, а не лишит людей работы.

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Робототехника
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