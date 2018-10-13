Суббота, 13 Октября 2018 года
00:53:25 МСК

СМИ: Новую экспедицию к МКС могут отправить в конце декабря 2018 года

Техника

Или станция будет законсервирована

Москва, 13 октября 2018, 00:00 — REGNUM  Старт новой экспедиции на Междкнародную космическую станцию (МКС) предварительно запланирован на 5−7 декабря. Об этом сегодня, 12 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

В «Роскосмосе» рассматривают два варианта развития событий. Первый — это законсервировать станцию после того, как её покинет находящийся там экипаж, а уже в следующем году решать вопрос с отправкой новой экспедиции.

Второй вариант — это отправить новую экспедицию на МКС в начале декабря 2018 года. При этом в ноябре 2018 года нужно будет осуществить запуск грузового корабля «Прогресс» в МКС.

При этом в начале декабря к МКС может быть отправлен экипаж в составе российского космонавта Олега Кононенко, канадского астронавта Давида Сан-Жака и американского астронавта Энн Маклейн.

При этом космонавт Алексей Овчинин, который должен был отправиться на МКС 11 октября, но не смог этого сделать из-за аварии ракеты-носителя, теперь отправиться в космос не ранее 2020 года, так как все экипажи уже сформированы.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Космические полеты, аппараты и исследования
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить