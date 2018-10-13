СМИ: Новую экспедицию к МКС могут отправить в конце декабря 2018 года

Москва, , 00:00 — REGNUM Старт новой экспедиции на Междкнародную космическую станцию (МКС) предварительно запланирован на 5−7 декабря. Об этом сегодня, 12 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

В «Роскосмосе» рассматривают два варианта развития событий. Первый — это законсервировать станцию после того, как её покинет находящийся там экипаж, а уже в следующем году решать вопрос с отправкой новой экспедиции.

Второй вариант — это отправить новую экспедицию на МКС в начале декабря 2018 года. При этом в ноябре 2018 года нужно будет осуществить запуск грузового корабля «Прогресс» в МКС.

При этом в начале декабря к МКС может быть отправлен экипаж в составе российского космонавта Олега Кононенко, канадского астронавта Давида Сан-Жака и американского астронавта Энн Маклейн.

При этом космонавт Алексей Овчинин, который должен был отправиться на МКС 11 октября, но не смог этого сделать из-за аварии ракеты-носителя, теперь отправиться в космос не ранее 2020 года, так как все экипажи уже сформированы.