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СМИ: В РКК «Энергия» расшифровывают телеметрию упавшего «Союза»

Техника

Предварительные выводы сделают к концу рабочего дня

Москва, 12 октября 2018, 16:34 — REGNUM  Специалисты ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» приступили к расшифровке телеметрии полета космического корабля «Союз МС-10», который накануне был вынужден после старта с космодрома «Байконур» вернуться на Землю из-за аварии ракеты-носителя. Об этом сегодня, 12 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

РКК «Энергия» является производителем космических кораблей типа «Союз». Собственно, от самого корабля осталась только спускаемая капсула, в которой находился экипаж и системы управления.

Несколько часов назад капсулу доставили в цеха РКК «Энергия». Специалисты расшифровывают данные бортовых накопителей. Предполагается, что предварительный отчет будет подготовлен к концу рабочего дня и представлен руководству предприятия.

Этот отчет ляжет в основу доклада о работе корабля после отделения от ракеты и о перегрузках, пережитых экипажем.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне произошла первая в истории российской пилотируемой космонавтики авария.

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Падения космических аппаратов
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