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Судьба Android на волоске: Google может отказаться от этого бренда

Техника

Часть руководства компании считает, что он оказался малоэффективен

Судьба Android на волоске: Google может отказаться от этого бренда
Jochen Spieker
На волоске

Маунтин-Вью, США, 12 октября 2018, 15:55 — REGNUM  Вероятно, компания Google откажется от бренда Android. К такому выводу пришли журналисты портала 9to5Google после того, как на презентации смартфонов Pixel 3 и Pixel 3 XL представители компании ни разу не произнесли это название. Издание написало об этом 11 октября.

Как сообщают инсайдеры, за последние годы пользователи поисковой системы Google недостаточно часто искали слово Android, поэтому часть руководства компании решила, что бренд малоэффективен. Однако есть информация о том, что другая часть выступает против отказа от него.

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Напомним, это уже не первый раз, когда слово Android уходит из официального маркетингового языка Google. Есть примеры нескольких переименований, которые произошли за последние годы: сервис Android Pay был переименован в Google Pay, Android Messages переименовали в просто Messages, а ОС Android Wear превратилась в Wear OS.

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