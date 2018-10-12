Встреча Дональда Трампа и Канье Уэста: весь мир узнал пароль iPhone рэпера

Вашингтон, , 14:35 — REGNUM Рэпер Канье Уэст во время своей встречи с президентом США Дональдом Трампом случайно раскрыл свой пароль от iPhone, дав записать на видео присутствующим в Овальном кабинете журналистам процесс его ввода. Соответствующее видео в Twitter 11 октября разместил пользователь Steve Kopack.

https://twitter.com/SteveKopack/status/1050437012917014528

Стоит отметить, что отследить ввод было бы сложнее, если бы Уэст не оставил действующим паролем тот, который стоит на iPhone по умолчанию, а именно — «000000».

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Напомним, Дональд Трамп решил обсудить с Канье Уэстом проблемы сокращения налогов, тюремную реформу, а также вопросы, касающиеся тем психиатрии и расизма.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/265906714518384640

Некоторые СМИ сразу же напомнили, что в 2012 году Трамп обрушился в Twitter с критикой на Барака Обаму, когда тот провёл подобные беседы с рэпером JayZ и музыкантом Брюсом Спрингстином.

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