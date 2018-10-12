Аварии российских космических аппаратов говорят о кризисе в отрасли

Москва, , 13:20 — REGNUM Различные аварии российских космических аппаратов в последнее время свидетельствуют о системном кризисе в отрасли, который длится не первый год, считает первый вице-президент Российского союза инженеров, председатель совета директоров «Инжиниринговая компания «2К» Иван Андриевский.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, причастные к расследованию аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ», сообщила, что причиной аварии мог стать сбой, возникший при отделении одного из четырех боковых блоков первой ступени. Неотделение блока могло стать следствием либо отказа пирозамка блока, либо механического повреждения крепления, либо сбоя автоматики.

«Говорить о причинах аварии пока рано — специалисты аварийной комиссии должны изучить все данные, прежде чем делать твердые выводы. Скорее всего, мы их услышим в считанные дни.

В целом различные аварии российских космических аппаратов в последнее время свидетельствуют о системном кризисе в отрасли, который длится не первый год. Конкретная техническая неисправность будет названа, но намного более важны причины, которые создают предпосылки для возникновения такого рода инцидентов, — общее снижение культуры производства, недостаток в высококвалифицированных кадрах, проблемы с мотивацией и так далее.

При этом нужно отметить четкую работу системы аварийного спасения и команды спасателей — все же общий уровень работы Роскосмоса остается высоким. Освещение инцидента тоже было оперативным, что не может не радовать.

Покорение космоса — крайне сложная сфера деятельности, и аварии, увы, неизбежны даже в самой развитой стране».

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