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В 2050 году роботы смогут обыграть футболистов, заявил академик РАН

Техника

Будущее ученые связывают с биороботами и человекоподобными роботами

В 2050 году роботы смогут обыграть футболистов, заявил академик РАН
Comfreak
Футбол

Волгоград, 12 октября 2018, 13:02 — REGNUM  Развитие наземной робототехники находится в стадии перехода к автономным и адаптивным роботам, способным заменить человека при выполнении важных операций, таких как разминирование. Но и это не предел развития, сообщил академик Российской академии наук, научный руководитель направления Южного федерального университета профессор Игорь Каляев.

Выступая на заключительном пленарном заседании конференции «Прогресс транспортных средств и систем — 2018», ученый представил доклад «Наземная робототехника специального назначения: история и направления развития», где сделал заявление, «поразившее многих своей смелостью».

«К 2050 году ожидается, что роботы смогут обыграть чемпионов мира по футболу», — приводит слова ученого пресс-служба Волгоградского государственного технического университета.

Отмечается, что дальнейшее будущее ученые связывают с биороботами и человекоподобными роботами, опытные образцы которых появляются уже сегодня. Добавим, доклад ученого был посвящен робототехническим системам специального назначения.

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Робототехника
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