В Роскосмосе назвали возможную причину аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ»

Москва, , 12:04 — REGNUM В настоящее время нет окончательных версий аварии, из-за которой пилотируемый корабль «Союз МС-10» не смог доставить на МКС новый экипаж. Однако непосредственная причина все же ясна. Об этом 12 октября журналистам сообщил исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалёв.

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По его словам, при разделении первой и второй ступеней произошло соприкосновение, в результате чего ракета-носитель прекратила нормальный полёт.

«Произошло отклонение от штатной траектории и, похоже, произошло разрушение нижней части второй ступени», — уточнил Крикалёв.

Как сообщало ИА REGNUM, авария при запуске пилотируемого корабля «Союз МС-10» с космодрома Байконур произошла 11 октября. Через 119 секунд после старта корабль потерял управление и упал. Экипаж при этом не пострадал: космонавт Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг эвакуировались в специальной капсуле. Сегодня, 12 октября, они вернулись в Звёздный городок в Подмосковье. Их состояние медики оценивают как нормальное.

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Следователи возбудили уголовное дело по подозрению в нарушении правил безопасности строительных работ, повлекшем крупный ущерб (ст. 216 УК РФ). Расследованием причин произошедшего также занимается специальная госкомиссия, образованная по решению главы Роскосмоса.

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