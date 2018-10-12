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В Японии создан уникальный робот-многоножка — видео

Техника

За счет оригинальной конструкции аппарат способен свободно перемещаться по неровной поверхности

Токио, 12 октября 2018, 11:08 — REGNUM  Японские инженеры создали уникального робота с 32 телескопическими ногами. Видеозапись передвижения аппарата, отдаленно похожего на морского ежа, опубликована на Youtube-канале Института инженеров электротехники и электроники (IEEE Spectrum).

Сообщается, что за счет оригинальной конструкции робот-многоножка способен свободно перемещаться по неровной поверхности. Отмечается, что аппарат может мгновенно изменять направление движения и перемещаться одинаково свободно в любую сторону.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Японский национальный институт передовых промышленных наук и технологий продемонстрировал робота-строителя, способного монтировать гипсокартон и использовать до десятка строительных инструментов.

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Робототехника
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