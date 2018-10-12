Роботы и мутанты в СССР: Mindfish поделилась подробностями новой игры

Москва, , 11:24 — REGNUM Российская студия разработчик Mindfish, расположенная в Москве, поделилась новыми подробностями своего шутера (игровой жанр, основанный на стрельбе из огнестрельного оружия) Atomic Hearts. Разработчики объявили, что релиз игры состоится в конце 2019 года на платформах PC, PS4 и Xbox ONE. Также на сайте студии появилась возможность предварительного заказа игры. Дополнительно Mindfish представила небольшой видеоролик, демонстрирующий одну из ловушек игрового мира — огромного механического клоуна, сообщает портал Shazoo.

Предварительный заказ проекта представлен в виде трёх различных игровых изданий. Digital Download Edition ($30), Deluxe Founder’s Edition ($45) и Atomic Founder’s Edition ($90). Доступ к бета-версии игры получат владельцы каждого из вышеперечисленных изданий.

Действие игры, по заверению разработчиков, будет происходить на территории СССР. Грядущий проект будет содержать элементы жанров постапокалипсис и антиутопия. Главному герою, безумному гению, предстоит путешествовать по территории разрушенного Советского Союза и сражаться со смертоносными роботами и мутантами.

Игроки сразу отметили сходство проекта с сериями Bioshock и Fallout. Сами разработчики это сходство отрицают, заверяя, что при создании игры вдохновлялись творчеством братьев Стругацких, Станислава Лема и Гарри Гаррисона. Проект будет содержать элементы ролевой игры и возможность крафтить (создавать) оружие и улучшения для него.

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