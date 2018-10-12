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ICANN впервые в истории интернета обновила ключи защиты доменных имен

Техника

Решение об обновлении было принято в сентябре 2018 года

Лос-Анджелес, США, 12 октября 2018, 10:22 — REGNUM  11 октября в 16:00 по Гринвичу впервые в истории интернета Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами (ICANN) обновила криптографические ключи для защиты доменных имён. Об этом 11 октября сообщила пресс-служба корпорации.

Стоит отметить, что эти ключи впервые начали использоваться в 2010 году. Решение об обновлении данного механизма защиты было принято в сентябре 2018 года. До момента обновления в сети начали массово появляться слухи о том, что обновление ключа DNS может привести к серьёзным сбоям работы всемирной сети.

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Напомним, 11 октября ИА REGNUM сообщило, что в корпорации ICANN отметили: процедура обновления ключа DNS может привести к временным сложностям у некоторых провайдеров.

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