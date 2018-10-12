Facebook удалил все страницы российской компании Social Data Hub

Менло-Парк, США, , 07:33 — REGNUM Администрация соцсети Facebook удалила аккаунт компании Social Data Hub, основателем которой является Артур Хачуян. Компанию подозревают в скрейпинге (сборе и анализе пользовательских данных, который не предусмотрен в пользовательском соглашении). Об этом 11 октября сообщил портал CNET.

Из Facebook было удалено 66 профилей и страниц, которые принадлежали Social Data Hub. Представитель соцсети Мэтт Штайнфельд заявил, что подобный сбор данных в сети по-прежнему является проблемой, поскольку подобную деятельность сложно обнаружить.

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Штайнфельд добавил: для того, чтобы проводить работу по предотвращению сбора данных пользователей Facebook будет объединяться с другими компаниями и независимыми экспертами. Стоит отметить, что поводом для подозрений стала статья, в которой деятельность Social Data Hub сравнили с деятельностью компании Cambridge Analytica.

Напомним, 2 мая 2018 года компания Cambridge Analytica объявила о прекращении своей деятельности после того, как стало известно, что она получила личные данные 87 млн пользователей Facebook, которые предположительно были использованы при продвижении фигуры Дональда Трампа во время предвыборной кампании в США в 2016 году.

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