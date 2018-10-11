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Истребители Су-57 поступят в ВКС по графику госпрограммы вооружений

Техника

В лётно-испытательном центре Минобороны РФ имени Чкалова продолжаются госиспытания многофункционального самолета пятого поколения Су-57

Москва, 11 октября 2018, 23:49 — REGNUM  Поступление новейших истребителей пятого поколения Су-57 в авиапарк ВКС будет проходить в соответствии с планом госпрограммы вооружений, рассчитанным вплоть до 2027 года, заявил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.

Об этом 11 октября сообщает пресс-служба Минобороны России. По информации пресс-службы, заявление о поставках Су-57 в войска Алексей Криворучко сделал в ходе рабочего совещания в 929-м государственном летно-испытательном центре Минобороны РФ имени Чкалова.

В центре замглавы российского военного ведомства проверял ход государственных испытаний многофункционального самолета пятого поколения Су-57.

По словам Криворучко, госиспытания проходят в плановом режиме без нарушений установленного графика.

Как сообщало ИА REGNUM, российский многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57 является сверхманевренной машиной для уничтожения всех типов летательных аппаратов как в ближнем бою, так и на дальней дистанции, поражения наземных и надводных объектов противника в условиях противодействия систем ПВО, осуществления воздушной разведки и разрушения систем управления вражеской авиацией.

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Военно-воздушные силы
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