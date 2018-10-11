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В NASA гордятся сотрудничеством с «Роскосмосом»

Техника

В последние годы только российские «Союзы» могли доставить американских астронавтов на орбиту

Москва, 11 октября 2018, 22:47 — REGNUM  Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) гордится отношением с российской государственной корпорацией «Роскосмос». Об этом сегодня, 11 октября, заявил глава миссии МКС в американском агентстве Кенни Тодд.

По его словам, взаимодействие между Москвой и Вашингтоном в космической сфере продолжает расти. Тодд подчеркнул, что на протяжении последних лет Соединенные Штаты во всём, что касается доставки астронавтов в космос «полагались на русских».

«И это партнерство продолжает расти», — отметил Тодд.

Также представитель NASA считает, что та способность решать проблемы, а также открытость, которую демонстрируют Москва и Вашингтон в вопросе освоения космоса — это повод для гордости.

Технические вопросы, по мнению Тодда, не знают политических границ, и при их возникновении США и Россия решают их одинаково.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня произошла первая в истории современной российской пилотируемой космонавтики авария. Ракета-носитель «Союз-ФГ» на 165-й секунде после старта частично взорвалась. Экипаж, который находился в корабле «Союз МС-10» пошел на приземление по баллистической траектории и благополучно достиг поверхности земли. Никто из экипажа не пострадал.

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Космические полеты, аппараты и исследования
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