«Северная верфь» готовит к испытаниям фрегат с ракетами «Калибр»

Санкт-Петербург, , 19:21 — REGNUM В ноябре 2018 года «Северная верфь» планирует начать заводские ходовые испытания первого серийного фрегата проекта 22 350, которому присвоено имя «Адмирал Касатонов», сообщает 11 октября пресс-служба предприятия.

Корабль готов на 99%, на его борту вместе с кораблестроителями работает экипаж фрегата. Вместе они готовят корабль к заводским ходовым испытаниям.

Передача флоту фрегата «Адмирал Касатонов» запланирована на 2019 год. Головным кораблем этого проекта стал фрегат «Адмирал Горшков», пополнивший состав ВМФ России в июле 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, фрегаты проекта 22 350 спроектированы для массового строительства. Восемь таких кораблей по госпрограмме вооружений должны быть сданы флоту до 2020 года, а всего должно быть построено не менее 30 таких фрегатов.

Справка ИА REGNUM : 135-метровые фрегаты проекта 22 350 водоизмещением 4500 тонн развивают скорость до 29 узлов, обладают дальностью автономного плавания 4,5 тыс морских миль. Главным оружием фрегатов проекта 22 350 являются 16 противокорабельных ракет «Оникс» и крылатых ракет «Калибр». Пусковые установки могут использовать также перспективные гиперзвуковые противокорабельные крылатые ракеты 3М22 «Циркон».

Кроме того, фрегат вооружается зенитно-ракетным комплексом «Редут» с ракетами малой, средней и большой дальности, 130-мм артустановкой, зенитно-артиллерийскими комплексами «Палаш», комплексами противолодочной обороны. На палубе расположен ангар для палубного вертолета Ка-27.

Кроме того, фрегаты проекта 22 350 оснащаются радиолокаторами и системами радиоэлектронной борьбы и подавления, а также средствами космической связи.

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