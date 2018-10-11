Экипаж аварийного «Союза» благополучно вернулся на космодром «Байконур»

Байконур, Казахстан, 11 октября 2018, 16:36 — REGNUM Экипаж аварийного космического корабля «Союз» прибыл на космодром «Байконур». Об этом сегодня, 11 октября, сообщает «Первый канал».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, ракета-носитель «Союз МС-10» с новым экипажем для Международной космической станции стартовала сегодня в космодрома «Байконур».
На борту корабля находились члены миссии МКС-57/58 российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг. На 165-й секунде полет произошла авария — по предварительным данным двигатель второй ступени ракеты-носителя отказал.
Экипаж был вынужден совершить аварийную посадку в казахстанской степи. На данный момент экипаж уже доставлен на космодром «Байконур».
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