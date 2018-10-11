Кросс-хетчбек Lada XRау Cross поставили на конвейер

Тольятти, Самарская область, , 15:25 — REGNUM Кроссовер Lada XRay Cross запущен в серийное производство. Как сообщается на сайте «Автоваза», выпуск стартовал сегодня, 11 октября, на заводе в Тольятти.

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В пресс-службе автопроизводителя отметили, что перед запуском в серийное производство модель прошла полный цикл дорожных и лабораторных тестов. В испытаниях на надёжность, безопасность, устойчивость и управляемость были задействованы 80 автомобилей. Также машины проверили на соответствие нормативным требованиям, действующим на территории РФ.

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«Испытания Lada XRAY Cross проводились на территории России, в том числе были проведены северные тесты в Сургуте и южные — в Сочи», — уточнили в «Автовазе».

Напомним, первый показ серийного Lada XRay Cross состоялся в августе 2018 года на московском автосалоне ММАС-2018.

Компактный городской кроссовер оснащён более длинными пружинами, задними дисковыми тормозами, новым электроусилителем руля. Кроме того, в новом кроссовере увеличено пространство для пассажиров заднего сиденья, введен обогрев руля, внедрена регулировка рулевого колеса по вылету.

Ожидается, что в дилерских центрах новинка появится в октябре или ноябре 2018 года. О ценах и комплектациях новой модели производитель обещает сообщить дополнительно.