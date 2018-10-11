Студенты Волгатеха провели экспертизу новостроек при помощи смартфонов

Йошкар-Ола, , 15:20 — REGNUM Студенты Института строительства и архитектуры Поволжского государственного технологического университета провели экспертизу строительного контроля на стадии приемки квартир при помощи смартфонов с установленным на них специальным приложением, сообщает 11 октября пресс-служба вуза.

«Мобильное решение было разработано для автоматизации контроля за исполнением требований, предъявляемых к выполненным работам на объекте, оценки их качества при помощи мобильных устройств и облачных технологий», — говорится в сообщении.

Практическое занятие на новостройке провела доцент кафедры экономики и организации производства Галина Красильникова. По ее словам, студенты смогли оценить реальную пользу от применения информтехнологий: ускорить процессы, упростить взаимодействие, получить четкий инструментарий для оценки качества выполненных работ. При этом приложение позволило оценить обстановку на строительной площадке в режиме реального времени.

Отмечается также, что учебная версия программного комплекса сейчас находится на стадии внедрения в ведущих строительных вузах страны.

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