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Google выпустит новую линейку смартфонов в Японии

Техника

Компания Google заявила, что новая серия смартфонов Pixel 3 впервые появится на полках японских магазинов

Google выпустит новую линейку смартфонов в Японии
Смартфон Google

Токио, 11 октября 2018, 15:54 — REGNUM  10 октября Google объявила о появлении нового смартфона Pixel 3 на японском рынке. Компания полагает, что новая модель составит конкуренцию недавно вышедшим и очень популярным в Японии гаджетам Apple.

По сообщению японского новостного агентства «Джиджи», модель выйдет в двух исполнениях — Pixel 3 с экраном 5,5 дюйма и Pixel XS с экраном 6,3. Модели оснащены высокотехнологичными камерами, способными распознавать наиболее удачные снимки. Передние широкоугольные камеры имеют на 184% более широкий угол обзора, нежели камеры iPhone.

Ведущие японские операторы связи SoftBank и Docomo уже готовятся принимать заказы начиная с 19 октября. Официальный релиз запланирован на 1 ноября.

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Зарубежная хроника
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