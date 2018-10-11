Снимаются ограничения на демонстрационные полеты с иностранцами на борту

Москва, , 14:03 — REGNUM Правительство РФ предлагает снять ограничения на участие иностранных граждан в экипажах экспериментальных воздушных судов. Соответствующий законопроект рассматривается 11 октября на заседании правительства.

«Демонстрационные полёты с представителями иностранных заказчиков — это общемировая практика и обязательное условие технической приёмки судов», — заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

По словам главы правительства, с учётом того, что РФ проводит сертификацию новых самолётов для заключения контрактов на их поставку, «есть необходимость включения иностранных лётчиков-испытателей в состав экипажа».

Мера необходима, в том числе, для того, что «сертификация судов по европейским, американским нормам требует, чтобы на борту находились представители иностранного сертифицирующего органа».

Премьер-министр добавил, что речь идет только об экспериментальных полётах.