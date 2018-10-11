В Германии предрекают успех российским автомобилям марки Aurus

Берлин, , 13:53 — REGNUM У российских автомобилей представительского класса марки Aurus есть все шансы составить конкуренцию и занять свою нишу среди таких премиальных марок как Rolls-Royce, Bentley, а также Maybach-Daimler. Об этом сообщает немецкая газета Die Welt.

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Журналисты, изучившие российский «золотой» автобренд, отметили, что параметры этой линейки машин не только на уровне, но и по некоторым пунктам также превосходят своих конкурентов. Авторы статьи полагают, что успех бренду Aurus обеспечит имидж президента России Владимира Путина, который лично использует этот автомобиль, а также «немецкие инженеры и деньги арабских нефтяных шейхов».

Отмечается, что разработка отечественных представительских лимузинов обошлась России в 12,4 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, проект «Кортеж» реализуется в соответствии с поручением президента РФ от 2012 года. В его рамках создают модельный ряд автомобилей представительского класса на единой модульной платформе.

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Презентация представительского автомобиля марки Aurus состоялась в конце августа в Москве в рамках Московской международной автовыставки. На ММАС-2018 вместе с седаном Senat была представлена и его удлинённая версия Senat limousine. Продажи Aurus стартуют в 2019 году. Серийное производство начнётся не ранее 2021 года, однако и это не точно.

Добавим, что лимузин из проекта «Кортеж», разработкой и созданием которого занимался «Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт «НАМИ», впервые был использован 7 мая 2018 года на церемонии инаугурации Владимира Путина.

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