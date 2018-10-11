Истребители НАТО на Украине испытали на С-300 ранней модификации

Москва, , 11:44 — REGNUM Истребители США было бы более логичным испытывать на ЗРК С-300 в Греции — потому что на Украине стоят комплексы ранней модификации, считает военный эксперт ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

Ранее сообщалось, что на Украину для маневров прибыли истребители F-15C Eagle с израильскими экипажами. Украинская сторона предоставила в распоряжение прибывших иностранных специалистов технические характеристики ЗРК, а также несколько самих комплексов — для проведения учений.

Найти зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-300 для испытаний собственной авиации для США не составило большого труда.

Более того, для этого было бы логичнее провести испытания в Греции, куда поставлялась модификация С-300ПМУ-1, более близкая к С-300ПМ, которые были переданы сирийской армии.

На Украине же имеются ЗРК С-300ПС — более ранняя модификация, с более скромными характеристиками.

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