Ракета с кораблем «Союз МС-10» подготовлена к старту

Москва, , 11:01 — REGNUM Центр управления полётами (ЦУП) Центрального научно-исследовательского института машиностроения завершил работы, связанные с подготовкой к старту ракеты с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-10» и последующей стыковкой с Международной космической станцией (МКС). Об этом 11 октября сообщает пресс-служба предприятия.

Старт запуску будет дан сегодня в 11 час. 40 мин. 15 сек. по московскому времени. Стыковка корабля со МКС состоится через несколько часов — 17 час. 45 мин. мск.

На борт космической станции отправится экипаж экспедиции МКС-57/58 в составе космонавта Роскосмоса Алексея Овчинина и астронавта NASA Ника Хейга. На орбите их встретят российский коллега Сергей Прокопьев, американка Серина Ауньён-Чэнселлор и немец Александр Герст.

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