Новочеркасские машиностроители обучают железнодорожников Узбекистана

Новочеркасск, Ростовская область, , 10:45 — REGNUM Специалисты Новочеркасского электровозостроительного завода (НЭВЗ, входит «Трансмашхолдинг») приступили к обучению персонала компании «Узбекистон Темир йуллари» (Узбекистан), которая планирует эксплуатировать электровозы предприятия. Об этом 11 октября сообщает пресс-служба Союза машиностроителей России.

В ходе обучения машинисты из Узбекистана знакомятся с особенностями работы, с устройством и управлением электровоза, а в учебном процессе им помогает уникальный тренажер, включающий в себя кабину электровоза с реальными органами управления. В свою очередь, ремонтники узбекистанского предприятия осваивают конструктивные особенности и знакомятся с методами обслуживания и ремонта электровозов в заводском испытательном центре, в цехах электромашинного и сборочного производств.

«Приехали, чтобы получить новые знания ‑ и по конструкции, и по поддержанию локомотивов в отличном рабочем состоянии», — сказал инженер-электронщик локомотивного депо «Узбекистан» Тимур Шарипов.

Отмечается, что опережающее обучение эксплуатационного и ремонтного персонала поможет машинистам грамотно эксплуатировать технику, сократить количество поломок, связанных с человеческим фактором будет способствовать повышению безопасности движения на железных дорогах.

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