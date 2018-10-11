Четверг, 11 Октября 2018 года
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В Волгограде представили непотопляемые шлюпки и электровелосипед

Техника

Мероприятие проходит в рамках конференции о развитии транспортных средств

Волгоград, 11 октября 2018, 08:47 — REGNUM  Ученые Волгоградского государственного технического университета (ВолгГТУ) представили несколько уникальных разработок участникам VI Международной научно-практической конференции «Прогресс транспортных средств и систем — 2018», сообщила пресс-служба вуза.

Среди проектов были показаны непотопляемая спасательная шлюпка, солнцекат (электровелосипед), гелиокатамаран, а также разработки для автобусов, выпускаемых на волжском заводе Volgabus, и легковых автомобилей.

Внимание посетителей выставки также привлекли системы подрессоривания транспортных машин и машин специального назначения, программа, которая может определять усталость водителя по положению зрачков глаз, шагающие подводные машины, система управления антропоморфным роботом, изделия, полученные сваркой взрывом, уникальные полимерные материалы, 3D‑ и 5D-принтеры и многое другое.

Конференция «Прогресс транспортных средств и систем — 2018» проходит в Волгограде с 9 по 11 октября. Ее главной целью является расширение научных контактов между специалистами в области транспортных средств и систем, а также обеспечение обмена научно-техническими достижениями между специалистами из разных стран.

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Робототехника
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