Китай «захватывает» Кению дешевыми смартфонами, не встречая конкурентов

Найроби, , 07:21 — REGNUM Китайские сотовые телефоны получили широкое распространение и популярность в бедных районах Кении в связи с тем, что они совмещают в себе широкий спектр возможностей при низкой стоимости, сообщает 10 октября агентство Синьхуа.

Такие китайские бренды, как Fero, X-tigi и Xgm слабо знакомы жителям таких кенийских городов, как Найроби, однако крайне популярны в сельской местности. В виду их крайне низкого ценника в диапазоне от 8 до 25 долларов США, даже кенийские бедняки могут их себе позволить, сообщает издание.

«С помощью телефона, я имею доступ к социальным сетям. Это то, что я себе могу позволить и что служит мне хорошую службу», — рассказал кенийский водитель мототакси Джозеф Шиконо, являющийся гордым обладателем китайского телефона за 15 долларов.

При этом, как подчеркивают кенийцы, в отличие от производителей из других стран, которые делают упор на высокопроизводительные и дорогие модели телефонов, китайские производители покрывают весь спектр продукции: от крайней бюджетных, до дорогих.

Как сообщало ИА REGNUM, Китай возглавил мировой рост отгрузок мобильных телефонов, несмотря на то, что впервые за девять последних лет наблюдает схлопывание внутреннего рынка. Это в том числе вынуждает китайских производителей все больше наращивать присутствие на внешних рынках.

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