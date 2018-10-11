Глава Alibaba: «Интернет зародился в Америке, а развитие получит в Азии»

Куала-Лумпур, , 07:01 — REGNUM Основатель китайского гиганта электронной торговли сервиса Alibaba Джек Ма поприветствовал развитие технологий и интернета в Азии, отметив, что китайские компании вроде Alibaba возьмут на себя ответственность и предоставят все необходимые возможности, чтобы поделиться собственными технологиями с соседями, сообщает 10 октября агентство Синьхуа.

Выступая через телемост на конференции, организованной гонконгским изданием South China Morning Post's China в столице Малайзии Куала-Лумпуре, Ма отметил, что несмотря на относительно слабое развитие интернета и информационных технологий в Азии, здешние правительства и предприниматели проявляют особый интерес к этой сфере.

«Сегодня, я думаю, крупным преимуществом Азии является смелость в сфере технологий и интернете», — заявил Ма, обратив внимание, что использование Малайзией Мировой платформы электронной торговли (eWTP), которая была предложена Ма, существенно продвигает вперед развитие в этой стране малого бизнеса, а также приносит схожие плоды в Таиланде, Индонезии, Индии и Пакистане.

«Всё это показывает, что азиатские страны хватаются за технологии более агрессивно. Интернет был создан в Америке, но я верен, что более стремительное развитие он получит в Азии. За прошедшие 20 лет такие китайские компании, как Tencent, Baidu, Alibaba демонстрировали стремительный рос именно потому, что использовали интернет и технологии для решения проблем, заставляя тем самым технологии меняться», — отметил Ма.

Как сообщало ИА REGNUM, глава интернет гиганта Alibaba Джек Ма отнял пальму первенства в рейтинге самых богатых людей Китая у главы интернет-компании Tencent Пони Ма.

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