Директор NASA: Даже создав свои корабли, мы не сможем обойтись без «Союзов»

Вашингтон, , 23:40 — REGNUM Астронавты NASA продолжат летать в космос на российских кораблях «Союз» даже после создания в США собственных пилотируемых космических кораблей, заявил 10 октября директор NASA Джим Брайденстайн в эксклюзивном интервью агентству «Интерфакс».

По его словам, на данный момент NASA зарезервировало места для своих астронавтов на борту российских «Союзов» до февраля 2020 года. При этом директор NASA выразил надежду на то, что и российские космонавты будут участвовать в коммерческих запусках США.

По его словам, в 2019 году в США должны появиться собственные пилотируемые коммерческие корабли, используя которые астронавты NASA получат доступ к низкой орбите.

Как сообщало ИА REGNUM, на данный момент в США не существует ракетного двигателя для тяжелых космических ракет, поэтому приходится покупать российские двигатели, созданные еще во времена СССР.

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