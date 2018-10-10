Сухопутные армии России усилят батальонами радиоэлектронной борьбы

Москва, , 20:58 — REGNUM Минобороны России планирует резко усилить технические возможности радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в сухопутных войсках, сообщают 10 октября «Известия».

До конца текущего года в 12 общевойсковых армиях сухопутных войск будут созданы батальоны радиоэлектронной борьбы. По информации издания, первый подобный батальон уже действует в составе 58-й армии и опыт его действий признан успешным.

Батальоны будут оснащаться мобильными комплексами «Дивноморье» и системами РБ-341В «Леер-3».

Мобильный комплекс «Дивноморье» — средство радиотехнической разведки и подавления локаторов и бортовых электронных средств летательных аппаратов, вплоть до самолетов ДРЛО типа AWACS и низкоорбитальных спутников. Способен обеспечить радиолокационное прикрытие района площадью в несколько сот квадратных км.

РБ-341В «Леер-3» включает в себя три БПЛА «Орлан» и мобильный пункт управления на борту автомобиля КамАЗ-5350. Система подавляет сотовую связь и ведет радиотехническую разведку, фиксируя источники излучения электронных устройств. Координаты выявленных источников излучения автоматически наносятся на карту местности, что позволяет быстро уничтожать их артиллерийским огнем или ударами с воздуха.

Как сообщало ИА REGNUM, на данный момент Россия сохраняет позиции одного из лидеров в сфере РЭБ.

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