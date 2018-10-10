Пакистан намерен закупить у Китая тяжелые ударные беспилотники

Исламабад, , 19:58 — REGNUM Военно-воздушные силы Пакистана планируют принять на вооружение китайские тяжелые ударные беспилотники Wing Loong 2 («Птеродактиль 2»), сообщает 10 октября портал indiatimes.com.

По информации портала, представители пакистанских ВВС сообщили о подписании договора о закупке 48 китайских беспилотников Wing Loong 2.

Сумма сделки и ее технические подробности держатся в секрете. Известно лишь то, что этот заказ стал самым крупным за все время производства беспилотников китайской компанией Chengdu Aircraft Industry Group.

Как сообщало ИА REGNUM, китайские тяжелые ударные беспилотники Wing Loong 2 по тактико-техническим характеристикам сопоставимы с беспилотниками MQ-9 Reaper ВВС США.

Беспилотник Wing Loong 2 массой девять тонн способен нести разведывательный модуль, ракеты с лазерным наведением и корректируемые бомбы. Он может 20 часов без дозаправки летать на высоте до 9 тыс. метров со скоростью до 340 км/час.

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