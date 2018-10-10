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Подлодки ВМФ России участвовали в учениях систем ПВО. По опыту Сирии

Техника

Запущенные с субмарин сверхзвуковые противокорабельные ракеты «Гранит» выступили в качестве противников расчетов ЗРС С-400

Петропавловск-Камчатский, 10 октября 2018, 19:36 — REGNUM  К тренировкам российских сил ПВО подключены атомные подводные ракетоносцы ВМФ России, сообщает 10 октября газета «Известия».

Сценарий учений предусматривает пуск крылатых ракет из-под воды. Роль крылатых ракет противника выполняют переоборудованные в мишени сверхзвуковые противокорабельные ракеты «Гранит».

Первой подлодкой, принявшей участие в таких учениях, стала подводная лодка «Томск». Учения проходили на Камчатке. Такой сценарий боевых тренировок был введен в программу боевой подготовки по примеру ситуации, сложившейся в Сирии.

Стоит отметить, что ПКР «Гранит» разработаны для ударов по авианосным группам противника, обладающим мощной системой ПВО. Поэтому ракеты оснащены станциями постановки помех, системами сброса ложных целей и отражателей и к тому же идут на цель по сложной непредсказуемой траектории.

Военные особо отмечают обстоятельство, что тренировки расчетов ПВО по такой схеме не только максимально приближены к боевым условиям, но и позволяют избежать дорогостоящей утилизации старых противокорабельных ракет.

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Военные учения
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