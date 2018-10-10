Силы спецопераций США заказали советские пулеметы

Вашингтон, , 16:24 — REGNUM По информации американского журнала The National Interest, Командование специальных операций США намерено наладить производство на своей территории советского (российского) оружия. В первую очередь, интерес проявлен к пулемету Калашникова ПКМ калибра 7,62 мм и крупнокалиберному пулемету НСВ (Никитин, Соколов, Волков) «Утес» калибра 12,7 мм.

Производство должны организовать американские компании. Они самостоятельно добывают чертежи и налаживают производство. Все детали должны быть сделаны на территории США. На эту тему объявлен соответствующий конкурс. Соблюдение лицензионных требований в данном конкурсе не прописано.

Данное оружие необходимо американцам для вооружения различных повстанческих групп, в том числе в Сирии. Вместо закупок данного оружия за рубежом США решили сами заняться его производством.

ГК «Ростех» уже сделала заявление на данную тему, что выпуск в США российского стрелкового оружия без получения соответствующего разрешения — это воровство.

Следует отметить, что недавно Украина за 267 тысяч долларов продала в США всю документацию на пулемет КТ-62 калибра 7,62-мм. Это модернизированная версия советского пулемета для танков ПКТ (пулемет Калашникова танковый). Добавлена прицельная планка Вивера, а также увеличена живучесть ствола до 25 тысяч выстрелов.