«Калашников» не удивлён намерением США копировать пулеметы

Ижевск, , 15:22 — REGNUM В концерне «Калашников» не знакомы с планами США выпускать оружие по российским технологиям, однако не удивлены такому намерению. Об этом 10 октября сообщают представители концерна.

«Об этих планах нам не известно. Но мы не удивлены, это лишний раз подчеркивает надежность и качество нашего оружия», — сказали в пресс-службе концерна РИА Новости.

Ранее американское издание The National Interest рассказало о грантах, предложенных оружейным компаниям за разработку «полностью функционирующих факсимильных копий оружия иностранного производства» мирового уровня. Главное управление войск специального назначения министерства обороны США (SOCOM) ждет от оружейников в частности, «раскрытия» для отечественного производства технологии пулемета Калашникова.

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