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Sony начала принимать в России предзаказы на PlayStation Classic

Техника

Стоимость консоли составит 8 999 рублей

Sony начала принимать в России предзаказы на PlayStation Classic
Sony PlayStation

Москва, 10 октября 2018, 14:24 — REGNUM  Все заядлые консольные геймеры, желающие поностальгировать, уже могут отправить предзаказ на консоль PlayStation Classic, которая поступит в продажу в декабре 2018 года. Об этом 9 октября сообщил портал TechFusion.

Стоимость «новинки» составит 8 999 рублей. Соответствующую заявку можно оставить в официальном российском интернет-магазине Sony. Стоит отметить, что в память PlayStation Classic сразу же будет загружено 20 игр «золотой эпохи».

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Напомним, дизайн PlayStation Classic полностью повторяет дизайн оригинальной приставки, которую Sony начала продавать в 1994 году. Однако новая версия устройства на 45% меньше оригинала, она оборудована кабелем HDMI и двумя геймпадами.

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