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Онлайн-сервис поиска попутчиков BlaBlaCar стал платным для пассажиров

Техника

Доступ к поездкам на расстояние менее 120 км по-прежнему будет бесплатным

Онлайн-сервис поиска попутчиков BlaBlaCar стал платным для пассажиров
Michał Beim
Наклейка BlaBlaCar на машине

Москва, 10 октября 2018, 12:53 — REGNUM  Онлайн-сервис поиска попутчиков BlaBlaCar вводит платный доступ для пассажиров. Теперь для того, чтобы воспользоваться сервисом, им необходимо будет оплатить доступ на 1 день или 1 месяц. Информация была опубликована 10 октября на сайте компании.

Стоит отметить, что доступ к поездкам на расстояние менее 120 км по-прежнему будет бесплатным. Также те, кто зарегистрировался на сайте до 1 октября 2018 года, получат три месяца бесплатного доступа. Для водителей ничего не изменится, они смогут публиковать поездки бесплатно, как и раньше.

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Напомним, BlaBlaCar — это крупнейший в мире сервис поиска попутчиков. Его основал в 2006 году французский предприниматель Фредерик Мазелла. В 2015 и 2016 году в компанию было инвестировано около $240 млн.

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