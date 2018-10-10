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Опытный образец самоходки для ВДВ «Лотос» запущен в производство

Техника

Новая техника должна прийти на смену 120-мм самоходным артиллерийским орудиям ВДВ «Нона-С»

Москва, 10 октября 2018, 12:15 — REGNUM  Первый опытный образец новейшего самоходного артиллерийского комплекса для ВДВ «Лотос» находится в стадии изготовления. Об этом рассказал генеральный директор института точного машиностроения (ЦНИИточмаш) Альберт Баков.

Комплекс «Лотос» — один из перспективных проектов, разработанных в институте в интересах Минобороны. Новая техника должна прийти на смену 120-мм самоходным артиллерийским орудиям ВДВ «Нона-С», пояснил он.

«Сейчас мы находимся на этапе изготовления первого опытного образца и проведения предварительных испытаний», — сказал Баков РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, Баков рассказал об испытаниях на военных полигонах нового пистолета, который может прийти на смену пистолету Макарова (ПМ). Госиспытания пистолетного комплекса под патрон 9×21 будут завершены в декабре, после чего Минобороны примет решение о принятии его на снабжение ВС РФ.

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Военно-промышленный комплекс
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