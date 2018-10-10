Техподдержку Apple уличили в обмане

Вашингтон, , 12:10 — REGNUM Канадское издание CBS уличило техподдержку Apple в накрутке цен на ремонт техники. Журналисты решили провести расследование после многочисленных жалоб пользователей, по мнению которых консультанты Apple Genius Bar намеренно завышают цены и утверждают, что выгоднее будет купить новое устройство. Видео с результатом расследования вышло в топ Reddit.

Корреспондент CBS под видом обычного владельца MacBook проконсультировался у сотрудника техподдержки Apple Genius Bar по поводу сломанного устройства. Тот заявил, что внутрь гаджета попала жидкость, из-за чего придется заменить много компонентов. Обошлось бы это в сумму, равную стоимости нового ноутбука. После этого журналист отправился к известному нью-йоркскому мастеру Луису Россману. Тот осмотрел гаджет и пришёл к выводу, что в нём отошла небольшая деталь. Починка MacBook заняла долю секунды. По словам Россмана, он бы даже не брал деньги за такой ремонт.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что новые ноутбуки MacBook Pro 2018 и iMac Pro будут аппаратно блокироваться после ремонта в сторонних сервисных центрах. Сотрудникам сервисного центра необходимо будет запускать специальную программу Apple, ключи от которой будут только у официальных центров.

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