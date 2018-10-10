Подготовлена замена легендарному пистолету Макарова

Москва, , 11:42 — REGNUM Российские оружейники создали пистолет, который может стать заменой пистолету Макарова (ПМ). Об этом сообщил гендиректор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИточмаш) Альберт Баков.

По его словам, на сегодняшний день созданный для российских военных новый пистолетный комплекс под патрон 9×21 проходит испытания на полигонах Министерства обороны РФ.

«Завершение государственных испытаний в соответствии с директивой Минобороны — декабрь 2018 года, после чего будет принято решение о принятии его на снабжение ВС РФ», — цитирует РИА Новости слова Бакова.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября управляющий директор компании Александр Гвоздиков АО «Ижевский механический завод» Александр Гвоздиков заявил, что предприятие, входящее в концерн «Калашников», в 2019 году запустит серийное производство пистолета Лебедева.

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