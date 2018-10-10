Bethesda объяснила, почему Fallout 76 не выйдет в Steam

Вашингтон, , 11:38 — REGNUM В преддверии скорого релиза Fallout 76 от компании Bethesda Пит Хайнс, вице-президент компании, объяснил, почему проект не выйдет на самой крупной игровой платформе PC — сервисе Steam. Игра будет распространяться через собственный сервис Bethesda — Bethesda.net и иметь собственный лаунчер (программу запуска). Об этом сообщил портал GameSpot.

«Fallout 76 — онлайн-игра, требующая постоянной поддержки игроков. Основываясь на нашем предыдущем опыте, мы решили, что отношения с игроками напрямую, без посредников, для нас важнее всего», — рассказал Пит Хайнс о запуске Fallout 76.

Работа на платформе Bethesda.net позволит студии избежать лишних обязательств с компанией Valve. Хайнс также отметил, что создание собственного сервиса сильно упростит работу с игроками и возможность их поддержки. Fallout 76 выйдет 14 ноября на PC, PS4 и Xbox ONE.