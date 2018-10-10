Китайские поезда «Фусин» способны определять «лишних людей» на борту

Пекин, , 08:39 — REGNUM В китайских скоростных поездах семейства «Фусин» (Fuxing) применена передовая система торможения, что делает их более безопасными среди конкурентов, сообщает 10 октября газета China Daily.

Как отмечают эксперты компании China Railway Corp, скоростные поезда семейства «Фусин» («Обновление») и его предшественника «Хэсе» («Гармония») способны в автоматическом режиме определять перегруженность вагонов и издавать звуковое предупреждение, если количество пассажиров достигает критической отметки.

Конструктор поезда модели CR400AF семейства «Фусин», являющийся сотрудником компании CRRC Qingdao Sifang, отмечает, что система управления рабочего тормоза может оценивать необходимое усилие для остановки поезда с учетом его веса, что значительно повышает безопасность.

В теории, поезда «Фусин» могут без проблем перевозить на 20% больше пассажиров, однако в таком случае, поездка им покажется менее комфортабельной.

Напомним, что поезда семейства «Фусин» на данным момент являются передовой разработкой китайских инженеров в сфере железнодорожных пассажирских перевозок. Скорость движения поездов на некоторых участках железных дорог страны, например, Пекин — Шанхай, может достигать 350 км/ч.