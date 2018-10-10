Вашингтон, , 09:39 — REGNUM На прошедшем в июне мероприятии E3 компания Bethesda анонсировала ожидаемый игроками проект — The Elder Scrolls VI. Дата выхода игры оставалась тайной. Новая часть игровой вселенной «Древних свитков» должна выйти в 2024 году, об этом сообщил вице-президент Bethesda Пит Хайнс в своём интервью для Eurogamer.

«Если говорить о времени релиза, то ожидание продлится примерно столько же, сколько прошло от Fallout 3 (2008) к Skyrim (2011), затем к Fallout 4 (2015) и теперь к Fallout 76 (2018). Примерный промежуток времени сохранится. По крайней мере, я рассчитываю на это», — рассказал Пит Хайнс о дате выхода новой части The Elder Scrolls.

Bethesda выпускает новые крупные проекты с очередностью в 3−4 года. Следующей игрой компании станет Starfield, которая должна выйти в 2021. В таком случае, The Elder Scrolls VI, пока не имеющая названия, выйдет в 2024 году. Игровое сообщество позитивно отреагировало на анонс игры на E3. Ближайшей к выходу игрой компании станет Fallout 76, релиз которой ожидается 14 ноября 2018 года.

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