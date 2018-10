Darksiders 3 и My memory of us: новые трейлеры

Калифорния, США, , 09:10 — REGNUM Трейлеры своих новых проектов на видеохостинге YouTube представили две студии разработчика. С одной стороны, крупная студия THQ со своим ААА-проектом Darksiders, с другой стороны небольшая польская студия Juggler Games и их неоднозначная игра My memory of us.

Компания THQ Nordic совместно со студией Gunfire опубликовала новое сюжетное видео о вселенной Darksiders. Ролик посвящён Обугленному совету — нейтральной стороной в войне сил рая и ада, которым служат главные герои (всадники Апокалипсиса). Darksiders 3 была неоднозначно воспринята игроками и критиками во время альфа-тестирования. Пользователи отметили устаревшую графику и боевую систему проекта. В то же время, игроки неплохо восприняли открытый мир игры и динамичные схватки с боссами. Игра выйдет на PC, Xbox ONE и PS4 27 ноября.

Польская студия Juggler Games выпустила релизный ролик своей новой игры — приключения My memory of us. Действия игры происходит в параллельной вселенной во времена Второй мировой войны. Сюжет игры будет опираться на историю Польши в военное время. Главным героям предстоит противостоять армии роботов во главе со Злым Королём. Игра уже доступна на PC, Xbox ONE и PS4. Пользователи отметили приятную графическую составляющую игры и необычный игровой процесс.

