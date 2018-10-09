В России разрабатывается «суперснаряд» Путина

Москва, , 21:09 — REGNUM Американский журнал The National Interest опубликовал статью под названием «Суперснаряд» Путина: разрабатывает ли Россия артиллерийский снаряд с оптическим наведением?». В статье обсуждается информация от ГК «Ростех» о проведении работ по созданию 152-мм управляемого артиллерийского снаряда.

Основная часть полета этого снаряда ничем не отличается от полета стандартного снаряда, то есть движение идет по баллистической траектории. Разница возникает на конечном участке траектории, когда к управлению полетом подключается его собственная система наведения, которая вносит необходимые коррективы. Чтобы изменить траекторию полета, конструкторы предполагают применить стабилизаторы или реактивные двигатели.

Свой первый управляемый снаряд в Советском Союзе был создан в 1986 году. Это был 152-мм «Краснополь». Американское издание обращает внимание, что управляться снаряд будет по-другому: речь идет об электронно-оптической системе наведения.

The National Interest отмечает, что для захвата цели снарядом с лазерным наведением необходима ее подсветка. Бомбы, использующие спутниковую навигацию, имеют уязвимость, так как спутниковый сигнал может быть подавлен средствами радиоэлектронной борьбы.

Кроме этого, данные боеприпасы очень дорогие. Так, стоимость выстрела американским управляемым снарядом 155-мм M982 Excalibur составляет шестьдесят восемь тысяч долларов. При этом стоимость выстрела обычным артиллерийским снарядом составляет около одной тысячи долларов.

Российские конструкторы сообщили, что новый снаряд будет дешевле, чем другие управляемые снаряды типа «Краснополь». Безусловно, создание данного снаряда с собственной системой наведения будет инновационным технологическим прорывом российских оружейников.