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В Киеве представлен «новый» украинский БТР, который разгоняется до 100 км/ч

Техника

Секрет скорости — в американских двигателях

Киев, 9 октября 2018, 20:07 — REGNUM  «Житомирский бронетанковый завод» представил на выставке в Киеве модернизированный советский БТР-70, сообщило 9 октября информационное агентство «Униан» со ссылкой на концерн «Укроборонпром».

«Новинка» оснащена двигателями американской компании General motors и боевым модулем «Дельта», в основе которого — автоматическая пушка калибра 23 мм.

Американские двигатели мощнее оригинальных на 50 л.с., что позволило увеличить максимальную скорость машины до 100 км/ч.

«В целом БТР-70Д (GM) по сравнению с обычным БТР-70, состоящим на вооружении Вооруженных Сил Украины, имеет более мощное вооружение, двигатель, большую скорость и лучшую маневренность на поле боя. А использование современных боевых модулей позволяет значительно повысить точность и эффективность огня при любых погодных условиях и времени суток», — сообщили в корпорации «Укроборонпром».

Напомним, Украина представила множество новых образцов вооружения на параде в честь Дня независимости. Среди них гаубица «Богдана», которая оказалась нестреляющим макетом, а также единичные экземпляры танков «Оплот» и «Ятаган», созданные на базе советского Т-80.

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Вооруженные силы Украины
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