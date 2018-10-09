Игрока Elite Dangerous заблокировали в Twitter за стихотворение

Кембридж, Великобритания, , 17:29 — REGNUM Компания разработчик Frontier Developments в своём Twitter-аккаунте провела особое мероприятия в честь всемирного дня поэзии — пользователям нужно было написать краткое стихотворение на тему игры Elite Dangerous (игра в жанре космический симулятор). В результате одного из игроков Тима Велленса заблокировали в Twitter, так как сервис увидел в его стихотворении «публикацию угроз насилия». Игровое сообщество поддержало Тима и обратилось в Twitter с просьбами тщательнее проверять контекст публикаций. Об это сообщило издание Eurogamer.

«Розы красные. Фиалки голубые. Таргоид или враг. Я приду убить тебя.», — так звучит перевод стихотворения Тима Велленса.

Таргоиды — инопланетная раса в игре Elite Dangerous, а стихотворение игрока является шуткой. Однако бот Twitter (специализированная программа) выбирает сообщения для блокировки, не учитывая контекста. Поэтому фраза «Я приду убить тебя» для сервиса воспринималась как угроза человеческой жизни. Тим Велленс сразу же обратился в службу поддержки Twitter и попытался объяснить ситуацию.

«Я объяснил им, что Elite — это космический симулятор, а Таргоиды — раса инопланетных противников в игре, и что я никогда не угрожал ни одному живому человеку или организации в твиттере.», — рассказал Тим Велленс о своём обращении в службу поддержки Twitter.

Правда, аккаунт игрока так и остался заблокированным. Игровое сообщество встало на сторону Тима и начало массово публиковать твиты с призывами перестать слепо банить людей и начать учитывать контекст фразы. Никакого ответа от Twitter или разработчиков Elite Dangerous пока не последовало.

Читайте ранее в этом сюжете: Компания Bandai Namco раскрыла подробности серии игр SoulCalibur