Глава Sony подтвердил слухи о скором выходе новой PlayStation

Токио, , 14:15 — REGNUM Президент компании Sony Кеничиро Йошида подтвердил информацию о том, что компания работает над пятым поколением платформы PlayStation. Его слова 9 октября передало издание Financial Times.

Йошида отметил, что на данный момент он может сказать: уже существует потребность в переходе на аппаратные средства следующего поколения. Стоит отметить: глава Sony отказался от того, чтобы назвать будущую платформу PlayStation 5.

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Напомним, ранее в сети появилась неподтверждённая информация, согласно которой новая платформа Sony будет представлять собой планшет, который сможет подключаться к нескольким устройствам. Позже глава Sony Interactive Хироюки Ода заявил, что новая PlayStation не будет портативной. 12 сентября разработчики игры Shadow of the Tomb Raider Джейсон Дозоис и Хит Смит заявили, что следующее поколение PlayStation выйдет уже в 2019 году.

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