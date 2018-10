Компания Bandai Namco раскрыла подробности серии игр SoulCalibur

Токио, , 14:41 — REGNUM Шестая часть известного консольного файтинга (игровой жанр, основанный на схватке двух противников на замкнутой арене) SoulCalibur выходит на следующей неделе, 19 октября. В преддверии этого события компания Bandai Namco выложила на своём официальном YouTube-канале видео, знакомящее игроков с историей серии.

Видео называется Swords and Souls: The Rise of Soulcalibur. В нём профессиональные стримеры, игроки и разработчики рассказывают об особенностях игровой серии и её истории. Пока это первая часть видеоцикла, но разработчики обещают выпустить полную видеоисторию серии до выхода новой части.

«SoulCalibur — удивительная игра. Она первой ввела в файтинги сражения на холодном оружии. Причём каждое оружие ощущалось совершенно по-разному и позволяло проводить разнообразные удары в нескольких плоскостях», — отметил игрок Aris.

«Soulcalibur была первой игрой, которая ввела механику «Ring Out» (противника можно вытолкнуть за пределы игровой арены) и это добавляло огромный простор для воображения. Бой можно было закончить всего одним ударом!» — рассказал об игре Markman, советник по бренду Tekken.

Напомним, что SoulCalibur — серия файтингов, главной особенностью которой являются сражения на холодном оружии и возможность использования окружающей среды. Шестая номерная часть выйдет 19 октября, альфа-тесты уже проведены. Игроки отметили удобное управление и приятную графику проекта. Однако они обратили своё внимание и на нереалистичную физику ударов.

