Вторник, 9 Октября 2018 года
13:10:33 МСК

В Казани свернули разработку ударного беспилотника «Альтаир»

Техника

Не исключено, что проект продолжат на другом предприятии

Москва, 9 октября 2018, 12:09 — REGNUM  Разработка самого большого в России беспилотного летательного аппарата «Альтаир» прекращена. Об этом 9 октября пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в Минобороны и оборонном комплексе.

«Альтаир» разрабатывали в ОКБ имени Михаила Симонова в Казани. В 2011 году КБ выиграло конкурс на разработку беспилотника класса HALE — с большой высотой и продолжительностью полета. На проект потрачено более 3 млрд рублей.

Проведенная работа не пропадет даром, отметил близкий к Минобороны собеседник издания. «Альтаир» — единственный в России летающий беспилотник класса HALE, не исключено, что проект продолжат на другом предприятии.

Как сообщало ИА REGNUM, весной 2017 года в Казани состоялся первый испытательный полет тяжелого беспилотника «Альтаир». Оснащенный двумя дизельными винтовыми двигателями аппарат весит около пяти тонн, способен летать без дозаправки до 48 часов на высоте до 12 км и преодолевать до 10 тыс. км.

Читайте также: Тяжелый беспилотник «Альтаир» начали испытывать в России

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Военно-промышленный комплекс
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить