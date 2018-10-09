В Казани свернули разработку ударного беспилотника «Альтаир»

Москва, , 12:09 — REGNUM Разработка самого большого в России беспилотного летательного аппарата «Альтаир» прекращена. Об этом 9 октября пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в Минобороны и оборонном комплексе.

«Альтаир» разрабатывали в ОКБ имени Михаила Симонова в Казани. В 2011 году КБ выиграло конкурс на разработку беспилотника класса HALE — с большой высотой и продолжительностью полета. На проект потрачено более 3 млрд рублей.

Проведенная работа не пропадет даром, отметил близкий к Минобороны собеседник издания. «Альтаир» — единственный в России летающий беспилотник класса HALE, не исключено, что проект продолжат на другом предприятии.

Как сообщало ИА REGNUM, весной 2017 года в Казани состоялся первый испытательный полет тяжелого беспилотника «Альтаир». Оснащенный двумя дизельными винтовыми двигателями аппарат весит около пяти тонн, способен летать без дозаправки до 48 часов на высоте до 12 км и преодолевать до 10 тыс. км.

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