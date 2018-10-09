Президент Nintendo ответил на критику в адрес нового проекта

Киото, Япония, , 12:35 — REGNUM Президент Nintendo of America Реджи Фис-Эме объяснил игрокам своё решение не вводить голосовой чат в Nintendo Switch, а интегрировать его в отдельное приложение для смартфонов. Также Фис-Эме поделился своим мнением о критике в сторону такого решения компании, сообщил портал GameSpot.

«Мы считаем, что самый простой способ установить связь между двумя игроками — использовать телефон. Он всегда с тобой. Он всегда под рукой», — Реджи Фис-Эме сказал о голосовом чате в Nintendo Online.

Напоминаем, что 19 сентября начал свою работу первый мультиплеерный сервис Nintendo — Nintendo Online. Компания не стала делать голосовой чат одной из функций сервиса, вместо этого она разработала специальное приложение для общения между игроками. Пользователи посчитали такое решение неудачным, аргументируя это неудобством использования сразу двух девайсов для игр. В то время как мультиплеерные сервисы Xbox ONE и Playstation 4 имеют встроенный голосовой чат.

«Сила Nintendo в том, что мы всегда делаем не так, как остальные. Nintendo не смотрит на конкурентов. Мы дарим игрокам уникальным опыт, позволяющий попробовать привычные вещи в новом ключе. Голосовой чат станет одной из таких вещей», — сказал Реджи Фис-Эме в ответ на критику отдельного приложения для Nintendo Online.

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