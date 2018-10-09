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Instagram улучшил защиту аккаунтов пользователей

Техника

В настройках приложения появилась функция дополнительной аутентификации при помощи стороннего приложения

Нью-Йорк, США, 9 октября 2018, 10:05 — REGNUM  Аккаунты пользователей социальной сети Instagram получили дополнительную защиту в виде двухфакторной аутентификации. Об этом 8 октября сообщил портал Androidpolice.

https://twitter.com/AndroidPolice/status/1049254851606011904

Теперь в приложении появилась возможность защитить их не только по номеру телефона, но и при помощи указания профиля стороннего приложения. Эта опция доступна в настройках программы.

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Напомним, в августе 2018 года СМИ сообщили о том, что некоторые пользователи пожаловались на взломы их Instagram-аккаунтов. После этого разработчики заявили, что они намерены ввести функцию, благодаря которой пользователь мог бы дополнительно защитить свой аккаунт при помощи сторонних приложений, таких как Authy или Google Authenticator.

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